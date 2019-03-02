РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 мар. В подмосковных Люберцах прошел Окружной открытый фестиваль-конкурс танца «Ах, ты удаль Люберецкая», в нем приняли участие 65 коллективов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Первого марта в округе прошел крупный танцевальный фестиваль, он стал уже традиционным. В нем принимают участие детские коллективы из Люберец, Москвы и ближайшего Подмосковья. Всего – 65 коллективов», – сказал Ружицкий.

В течение дня конкурсанты боролись за звание лучшего танцевального коллектива, выступая с оригинальными хореографическими постановками. Участники из 65 коллективов в 5 возрастных категориях представили по два массовых номера одного из хореографических направлений: классический танец, народный, бальный, эстрадный, историко-бытовой.

Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в составе которого были заслуженные деятели искусств и работники культуры России, лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Окружной фестиваль-конкурс танца проводится в Люберцах с 1997 года.