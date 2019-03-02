РИАМО - 2 мар. Утром в субботу в столичных аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» задержали и отменили 24 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В «Домодедове» семь рейсов задержали, еще девять отменили. В «Шереметьеве» задержаны восемь рейсов. В аэропорту «Внуково» задержек и отмен нет.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.