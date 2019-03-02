РИАМО - 2 мар. Подмосковные следователи начали проверку информации о проживании трех детей в квартире с тараканами и множеством собак в Балашихе, говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городскому округу Балашихе ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о проживании трех малолетних детей в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По информации СМИ, дети живут с родителями, которые ведут асоциальный образ жизни, малолетние находятся без присмотра и регулярно пропускают школу. Кроме того, в квартире с семьей проживают десятки собак и тараканы. Несмотря на указанные факты, семья не стоит на соответствующем учете, и органы опеки бездействуют.

«Следователями будет проведен весь комплекс проверочных мероприятий, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) участкового, должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточняется в материале.