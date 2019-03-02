РИАМО - 2 мар. На Сокольническом валу в столице между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое получили травмы, по данному факту полицией проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту причинения телесных повреждений двум гражданам», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел в 00:19 по адресу: улица Сокольнический вал, дом 2/1.

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