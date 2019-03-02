РИАМО - 2 мар. Московский метрополитен планирует направить 2,414 миллиарда рублей на замену эскалаторов на шести станциях, сообщается на сайте RosTender.info.

«Объявлен тендер на поставку и монтаж оборудования. Заявки от участников принимаются до 18 марта, а 28 марта планируется подвести итоги тендера», - говорится в сообщении.

Новые современные эскалаторы появятся на станциях «Комсомольская», «Краснопресненская», «Алексеевская», «Арбатская» (в восточном вестибюле), «Университет» (в северном вестибюле) и «Шоссе Энтузиастов». Всего будет установлено 24 эскалатора.

Согласно конкурсной документации, замену эскалаторов будут вести в течение почти трех с половиной лет.