РИАМО - 2 мар. За прошедшие день и ночь в Москве и Подмосковье выпало по 4 миллиметра осадков, что составляет почти 12% от месячной нормы, сообщил РИАМО в субботу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В Москве за прошедший день выпало два миллиметра осадков, за ночь тоже два. Всего за 24 часа четыре миллиметра. В Московской области ситуация такая же», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в Москве март будет теплее климатической нормы на 1-1,5 градуса.