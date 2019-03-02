РИАМО - 2 мар. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 7 до минус 5, по области - от минус 10 до минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.

Синоптики отмечают, что такие колебания основных метеопараметров неблагоприятны для людей с синдромом хронической усталости и переутомления, лиц с хроническими болезнями. Метеопатические реакции могут появляться даже у практически здоровых людей, что может быть связано с вегетативными дисфункциональными расстройствами и снижением функциональных резервов организма за длительный зимний период, недостатком солнечного света, гиподинамией.

Чтобы поддержать организм и повысить его сопротивляемость, следует заниматься физкультурой, в домашних условиях помогут ванны с морской солью или целебными травами, контрастный душ. Необходимо соблюдать рекомендации лечащих врачей, принимать лекарственные препараты для лечения основного заболевания.