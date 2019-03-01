РИАМО - 1 мар. Жители Московской области, планирующие строительство индивидуального жилого или садового дома на своем участке, при обращении в органы местного самоуправления с уведомлением о планируемом строительстве автоматически получают адрес объекта недвижимости, присвоенный в рамках комплексной услуги, с февраля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Мы ведем масштабную работу по оптимизации госуслуг в сфере градостроительства в целях повышения их качества и сокращения сроков их оказания. Наша задача – сделать госуслуги доступными и понятными для населения. Присвоение адреса на этапе уведомления о планируемом строительстве дома имеет ряд преимуществ», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

По его словам, во-первых, новый алгоритм исключает необходимость обращения заявителя за двумя услугами, в результате, житель экономит время, обращаясь на портал госуслуг Московской области единожды.

«Во-вторых, сократились сроки процедуры присвоения адреса с 12 до семи рабочих дней. И, наконец, техпроцесс услуги исключает возможность появления в Росреестре некорректного адреса», – добавил Гордиенко.

В рамках осуществления комплексной услуги заявитель в электронном виде обращается в орган местного самоуправления посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (РПГУ МО -https://uslugi.mosreg.ru/services/18470) с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома.

В случае положительного решения уведомление о соответствии планируемого к строительству дома установленным параметрам поступает в личный кабинет заявителя на портале госуслуг в течение пяти рабочих дней.

«Далее, после направления заявителю уведомления о соответствии, в течение семи рабочих дней орган местного самоуправления присваивает адрес объекту недвижимости. Данный адрес вносится в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Постановление о присвоенном адресе также направляется заявителю в личный кабинет на портале госуслуг», – поясняется в материале.

При желании заявитель может получить результат предоставления государственной услуги в МФЦ. В случае необходимости и при отсутствии возможности подачи заявки с персонального компьютера, в МФЦ заявителю будет обеспечен бесплатный доступ к РПГУ МО.

Новая комплексная услуга включает в себя две самостоятельные услуги: уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса.

ИЖС – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.