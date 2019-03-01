РИАМО – 1 мар. Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что необходимо ограничивать доступ «нищебродов» в дорогие рестораны, сообщается на сайте m24.ru.

«Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть строго ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Имеющие определенный достаток люди не должны лицезреть быдло», – написала Столье в Instagram.

Недовольная женщина не пояснила, что именно помешало ее трапезе.

Пользователи Сети бурно отреагировали на резкое высказывание Столье и обвинили ее в высокомерии. Когда после сотен гневных комментариев она удалила пост, обсуждение продолжилось под другими фотографиями светской львицы.