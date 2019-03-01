РИАМО– 1 мар. На западе Большой кольцевой линии метро начали прокладывать левый тоннель от станции «Хорошевская» до станции «Улица Народного Ополчения», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строительство правого (тоннеля – ред.) идет с начала года», – написал градоначальник на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин добавил, что пути пересекут Московское центральное кольцо.

«Но на его работу не повлияют», – заверил мэр столицы.

Трасса перегонного тоннеля проходит под жилой застройкой района Хорошево-Мневники, пересекает участок Московского центрального кольца. Щит пройдет над действующими тоннелями БКЛ перегона «Хорошевская» - «Шелепиха».

Проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.

В настоящее время работы по проектированию и строительству ведутся на всех участках Большого кольца метро. С учетом стартовавшей проходки от станции «Хорошевская» до станции «Улица Народного ополчения», на сегодняшний день на БКЛ задействовано 17 ТПМК.

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