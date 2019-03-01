РИАМО – 1 мар. Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии президента исполнил перед Новым годом Владимир Путин, умер в реанимации столичной клиники, сообщает РИА Новости.

Мальчик боролся с острой формой лейкоза. До болезни Коля занимался вольной борьбой и самбо, часто побеждал. В школе, где учился мальчик, о нем отзываются как о хорошем друге и прилежном ученике.

«Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал», – сказала мама мальчика Елена.

Мечта пожать руку президенту пришла ребенку во сне, и он даже не подозревал, что она осуществится, делился сам Коля с журналистами в Кремле в день встречи с президентом 27 декабря 2018 года.

Услышав о желании ребенка, Путин отметил, что это «очень трогательная вещь, неожиданная». Тогда Коля отмечал, что рукопожатие президента «было крепким».