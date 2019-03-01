РИАМО – 1 мар. «Мосавтодор» продолжает участие в проекте «Я соблюдаю ПДД. Не согласен? – звони», с 2016 года было обработано более 300 обращений о фактах нарушения правил дорожного движения подмосковными водителями спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».

«Свыше 660 единиц техники, поступившей в «Мосавтодор» в рамках масштабного обновления парка, оснащены наклейками «Я соблюдаю ПДД. Не согласен? – звони» с указанием телефона круглосуточной горячей линии. Это дополнительный механизм контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями специализированных машин, внедренный совместно ГБУ МО «Мосавтодор» и командой проекта «ДТП-нет!»», – отмечается в сообщении.

Исполняющий обязанности генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Алексей Сидоренко уточнил, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в «Мосавтодоре» осуществляется тщательный контроль предрейсового состояния, как транспортных средств, так и водителей, выходящих на линию.

«При этом, культура вождения также имеет огромное влияние на безопасность на дороге. Данный механизм позволяет проводить мониторинг общественного мнения на предмет соблюдения ПДД», – подчеркнул Сидоренко.

Пилотный проект стартовал в ноябре 2016 года. Так, 1200 дорожных машин ГБУ МО «Мосавтодор» были оснащены наклейками с номером телефона горячей линии 8 (800) 222-33-44, куда любой житель региона может позвонить и сообщить о нарушениях правил дорожного движения водителями техники, либо рассказать о создании ими аварийных ситуаций.

«С начала проекта было обработано свыше 300 звонков о фактах нарушения ПДД машинистами техники. Наибольшее число звонков поступило из городских округов Красногорск, Егорьевск и Коломенского городского округа. Все эти сообщения прошли тщательную проверку, каждый случай был проанализирован комиссией, по решению которой к нарушителям были применены меры дисциплинарного воздействия», – уточняется в материале.

В свою очередь директор по развитию проекта «ДТП-нет!» Алексей Кузнецов дополнило, что общественный контроль позволяет повысить ответственность водителей и снизить число конфликтных ситуаций с жителями, возникающих при выполнении дорожниками своих обязанностей.

«Инициатива весьма успешно зарекомендовала себя и помогла одному из общественных перевозчиков сократить число ДТП на 20%», – пояснил он.

В соответствии с ПДД, при выполнении работ по ремонту или содержанию дорог на транспортных средствах включается проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета.

«Водители данных транспортных средств могут отступать от требований дорожных знаков, кроме знаков 2.2, 2.4—2.6, 3.11—3.14, 3.17.2, 3.20 и дорожной разметки, а также пунктов 9.4—9.8 и 16.1 правил дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения», – заключается в материале.