РИАМО - 1 мар. В подмосковном Волоколамске прошел форум «Сильное. Здоровое. Чистое», на котором общественники, жители, представители региональных и муниципальных органов власти обсудили вопросы реализации приоритетных программ развития Московской области в сферах экономики, здравоохранения и экологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как уточняется в материале, обсуждение насущных тем было основано на результатах общественного мониторинга. Цель мероприятия – выработать предложения по повышению эффективности приоритетных программ с учетом пожеланий жителей.

«Направление «Сильное», в котором приняла участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, было посвящено обсуждению вопросов в сфере экономики. В секции приняло участие более 100 представителей местного малого и среднего бизнеса, фермеры. Основные обсуждаемые вопросы – выделение земли и кредитование», – говорится в сообщении.

Замминистра рассказала о существующих региональных и федеральных программах поддержки, а также о грантах для фермеров и субъектов МСП.

Она отметила, что крестьянско-фермерские хозяйства очень активно используют микрозаймы, так на сегодняшний день фермеры Волоколамска на развитие своего дела получили 28 микрозаймов на сумму 43 миллиона рублей.

Также с 25 февраля стартовала федеральная программа льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%. Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России. В 2018 году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 банков. Также в этом году существенно расширен перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По данной программе субъекты малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортировке и хранении, связи, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также туристской деятельности, могут получить кредитные средства на сумму до 1 миллиарда рублей на инвестиционные цели на срок до 10 лет, а также до 100 миллионов рублей на пополнение оборотных средств на срок до 3 лет по ставке 8,5%.