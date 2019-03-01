РИАМО – 1 мар. Учащийся на юге Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны, сообщает РИА Новости.

«В детскую больницу поступил восьмиклассник. Он отравился алкоголем и марихуаной», – сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Собеседник добавил, что сейчас школьник переведен в реанимационное отделение.

«По предварительным данным, инцидент произошел в квартире, где проживал школьник», – заключил источник в правоохранительных органах.

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