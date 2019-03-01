РИАМО - 1 мар. Окончание работ по возведению Дома культуры в южной части Реутова запланировано на IV квартал 2019 года, одновременно здесь смогут заниматься 440 человек, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов в пятницу совместно с главой Реутова Станиславом Каторовым осмотрел ход работ по строительству Дома культуры в южной части города.

«На строительство объекта выделено 205 миллионов рублей. Дом культуры предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий общегородского значения, социально-культурных услуг, развивающих занятий для детей от трех лет и взрослых в студиях и кружках разной направленности, развития искусства», - говорится в сообщении.

Проект предусматривает возведение двухэтажного здания общей площадью 2 968 квадратных метров.

Брынцалов отметил, что окончание работ по строительству запланировано на IV квартал текущего года.

Он добавил, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано порядка 50 рабочих мест. По окончании строительства Дома культуры предполагается переезд в него детского музыкального театра Реутовской школы искусств.

Одновременно в новом ДК смогут заниматься 440 человек. Вместимость концертного зала составит 300 человек (в том числе пять мест для маломобильной категории граждан).