РИАМО - 1 мар. На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» в подмосковной Коломне 7-10 марта состоится финал 9-й Зимней спартакиады учащихся России по конькобежному спорту, говорится в сообщении пресс-службы центра.

«В соревнованиях примут участие более 180 спортсменов в возрасте 15-18 лет из 23 субъектов РФ: Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев, Республики Татарстан, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Свердловской, Тульской, Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга», – перечисляется в сообщении.

Московскую область на спартакиаде будут представлять воспитанники СШОР «Комета»: Марина Автономова, Анастасия Шацких, Ирина Слесарева, Ирина Таунгавер, Максим Шаранов, Иван Тарасов, Демид Голубчиков, Максим Кольцов.

Конькобежный центр «Коломна» будет вести онлайн-трансляцию соревнований на YouTube-канале спорткомплекса, а также в группе #вместеонлайн «ВКонтакте» и в группе «Одноклассники» с 7 по 10 марта.

Торжественное открытие состоится 7 марта в 13:00. Начало соревнований 7, 8, 9 и 10 марта – в 11:00. Вход свободный.