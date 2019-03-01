РИАМО - 1 мар. По итогам рассмотрения протокола Госжилинспекции Московской области об административном правонарушении мировой суд оштрафовал управляющую компанию ООО «РеАл-Сервис» поселка Тучково Рузского городского округа за неполное предоставление информации о состоянии 12 многоквартирных домов, сообщается на сайте ведомства.

«Закон Московской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» возлагает на управляющие организации обязанность ежегодного предоставления в орган государственного жилищного надзора сведений о техническом состоянии многоквартирных домов по определенной форме в срок до 15 октября», – уточнил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что актуальные данные о состоянии жилых зданий крайне важны для планирования ремонтных работ капитального характера.

ООО «РеАл-Сервис» направило в Госжилинспекцию неполную информацию о 12 многоквартирных жилых домах, расположенных в поселке Тучково.

Мировой судья судебного участка №222 Рузского судебного района Московской области, рассмотрев представленные Госжилинспекцией материалы, признал управляющую организацию виновной в совершении административного правонарушения. На ООО «РеАл-Сервис» наложен штраф в размере 3 тысяч рублей.