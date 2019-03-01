РИАМО – 1 мар. Жители Подмосковья могут проголосовать за дороги, где необходимо строительство линий наружного освещения в 2020 году, опрос продлится до 1 апреля, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

«Сбор предложений стартовал на портале «Добродел». Опрос продлится до 1 апреля. Пользователю необходимо зайти на интерактивную карту, найти свой муниципалитет и отметить участок дороги, который нуждается в освещении. Можно выбирать сразу несколько дорог, а кроме того, оставлять неограниченное количество комментариев и фотографий», – говорится в сообщении.

Кроме того, строительство линий освещения повысит качество жизни жителей близлежащих населенных пунктов, а также безопасность дорожного движения.

«В первую очередь линиями освещения обустраивают аварийно-опасные участки автодорог, где произошли ДТП с погибшими. Так, в целях реализации указа президента РФ по снижению смертности от ДТП в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано строительство более 300 километров линий освещения на 48 региональных дорогах», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Жителям предлагается выбрать дополнительные участки, где необходимо установить освещение.

«На последующее голосование будут выставлены только региональные дороги, за которые проголосует большинство жителей. Предложения о строительстве освещения вдоль муниципальных и федеральных дорог будут направлены по принадлежности в качестве рекомендаций», – уточняется в сообщении.

Сбор предложений по обустройству освещения на региональных дорогах на 2020 год необходимо провести в этом году, поскольку для установки освещения требуется разработка проекта.

«В 2019 году линии наружного освещения будут построены на 120 региональных дорогах протяженностью свыше 320 километров. Программа строительства опубликована на сайте Минтранса Московской области mt.mosreg.ru», – заключается в материале.