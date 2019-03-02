РИАМО - 2 мар. На ВДНХ в субботу прочтут первую лекцию из цикла «Поставщики Москвы: история в лицах», посетители узнают о династии Абрикосовых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В павильоне «Умный город» можно будет узнать об истории купеческой династии Абрикосовых – владельцев кондитерского товарищества, которое было основано в 1880 году предпринимателем Алексеем Абрикосовым», – говорится в сообщении.

Профессиональные москвоведы, а также любители столичной истории могут предложить собственные темы для новых лекций. О методах маркетинга, которые кондитеры использовали в позапрошлом веке, секретах рецептуры конфет «Раковые шейки» и «Мишки в лесу», строительстве крупнейшей московской кондитерской фабрики и о многом другом расскажет продолжатель знаменитой династии – Дмитрий Абрикосов.

«Обращение к московскому предпринимательству, в частности, к особому предпринимательскому классу поставщиков императорского двора, позволяет вспомнить о людях, чьими безусловными ценностями были высшее качество товара и безупречная деловая репутация», – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Лекция начнется в 13:00. Посетить ее можно бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Цикл «Поставщики Москвы: история в лицах» посвящен экономике дореволюционной России. Это совместный проект департамента Москвы по конкурентной политике и музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.