РИАМО - 1 мар. После проверки Госжилинспекции Подмосковья управляющая компания из Чехова была оштрафована на 80 тысяч рублей за несвоевременные расчеты с ресурсоснабжающей организацией (РСО), сообщается на сайте ведомства.

ООО «УК «ЖК «Чайка» исполнила требование областной Госжилинспекции о ликвидации долгов перед ресурсоснабжающей организацией. Руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков уточнил, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки по жилым многоквартирным домам №79, корпуса 1, 2 и 3, расположенным на улице Чехова в одноименном городе, по заявлению РСО.

«В ходе внеплановой проверки государственные жилищные инспекторы установили, что, согласно ведомости об оплате, денежные средства за предоставление коммунальных услуг за период с 1 января по 30 ноября 2018 года перечислялись в ресурсоснабжающую организацию с нарушением сроков, установленных договором», - говорится в сообщении.

УК было выдано предписание о принятии мер по устранению нарушений условий договора в части организации и осуществления расчетов с ресурсоснабжающей организацией в целях своевременного обеспечения собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме коммунальными услугами соответствующего качества.

Так как на момент проверки задолженность не была погашена, в отношении «УК «ЖК «Чайка» возбуждено административное производство по части 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

«Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей», - заключается в материале.