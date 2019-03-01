РИАМО – 1 мар. Вячеслав Голоскоков покидает пост начальника Московской областной таможни, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Вячеслав Голоскоков – начальник Московской областной таможни – написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Эту должность он занимал с 2017 года, ранее руководил Уральским таможенным управлением, до этого занимал должность руководителя управления рисков и оперативного контроля ФТС», – отмечается в сообщении.

Прощаясь с коллективом, Голоскоков выразил благодарность всем, с кем удалось поработать.

Голоскоков родился в 1960 году в Луганской области СССР. Первое высшее образование получил в Киевском общевойсковом командном училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил в 1982 году. В дальнейшем служил в Вооруженных Силах, в том числе в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За проявленную в бою доблесть награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Также награжден Орденом Почета.

С мая 2017 года исполнял обязанности начальника Московской областной таможни, а с октября 2017 года назначен на должность начальника Московской областной таможни. Носит звание генерал-лейтенанта таможенной службы.