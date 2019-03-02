РИАМО - 2 мар. В академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в столице в субботу откроется выставка «Великие русские художники из музеев России», сообщается на сайте «Культура.РФ».

«Работы Ильи Репина соседствуют со станковыми произведениями Василия Поленова, Валентина Серова и Константина Коровина, безошибочно отличимые темперные и пастельные портреты Зинаиды Серебряковой с театральными работами А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста, Е.Е. Ленсере и А.Я. Головина, майолика М.А. Врубеля с резьбой по эскизам Е.Д. Поленовой, пейзажи И.И. Левитана и Л.В. Туржанского с иллюстрациями И.Я. Билибина. И многих, многих других», — говорится в сообщении.

На выставке будут представлены работы периода «Серебряного века».

Выставка картин будет работать со 2 марта по 14 апреля 2019 года.