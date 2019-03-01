РИАМО – 1 мар. В Подмосковье 20 объектов незавершенного строительства демонтируют в первом полугодии текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Так, 20 объектов незавершенного строительства планируется демонтировать в первом полугодии 2019 года. Работа по выявлению и сносу аварийных построек и объектов незавершенного строительства на территории Подмосковья ведется по поручению губернатора региона с конца 2017 года», – сказал министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Он уточнил, что совместно с Главархитектурой Московской области и органами местного самоуправления составлен перечень самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов, которые портят облик населенных пунктов и угрожают безопасности жителей.

«В рамках проводимой работы в 2018 году демонтирован 41 объект, а 76 объектов достроено. В этом году работа будет продолжена. В первом полугодии планируются мероприятия по демонтажу нежилых зданий и многоквартирных домов в городских округах Балашиха и Солнечногорск, а также в Сергиево-Посадском и Пушкинском районах», – перечислил Коган.

В этом году работы по ликвидации аварийных зданий стартовали в январе.

«В Солнечногорске снесли здание на территории рынка «Строй Рай», возведенное в защитной зоне ЛЭП. Выявленное рядом смежное здание планируется к сносу в начале марта. Территории после сноса облагораживаются и вводятся в оборот», – дополняется в пресс-релизе.

На месте разобранных в прошлом году торговых павильонов в Химках оборудуют парковку, вместо аварийного здания бассейна на территории детского сада в Протвино появится веранда для детских прогулок, а пять аварийных многоэтажных домов в Балашихе заменят детские площадки и парковки.