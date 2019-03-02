РИАМО - 2 мар. В академии акварели Сергея Андрияки в субботу пройдет день открытых дверей, посетители смогут принять участие в пробных уроках по акварели, римской мозаике, росписи по керамике, анималистической скульптуре и по другим видам искусства, сообщается на сайте «Культура.РФ».

«В этот день народный художник России, ректор академии Сергей Николевич Андрияка примет участие в автограф-сессии. В купольном зале ведущие художники-преподаватели академии проведут мастер-классы и поделятся секретами создания многослойной акварельной живописи», — говорится в сообщении.

Посетители академии смогут принять участие в пробных уроках по акварели, римской мозаике, росписи по керамике, анималистической скульптуре, гончарному, эмальерному, витражному и ювелирному искусству.

На четвертом этаже можно увидеть масштабную выставку «Великие русские художники из музеев России» и экспозицию работ Аркадия Пластова. На третьем этаже состоится открытие выставки Евгения Трошева. В киноконцертном зале пройдут культурно-просветительские мероприятия.

Все необходимые материалы предоставляются академией. Для посетителей также будет работать кафе. Можно будет прийти всей семьей, с друзьями и знакомыми.