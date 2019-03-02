РИАМО - 2 мар. Более 750 управляющих компаний уже прислали заявки на участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья», которая пройдет в субботу, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В День открытых дверей жители Подмосковья смогут в удобное время – с 10:00 до 15:00 – обратиться в свои управляющие организации за решением жилищно-коммунальных проблем и разъяснениями интересующих вопросов», – говорится в сообщении.

Главной темой предстоящей акции станет обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования.

В субботу сотрудники Госжилинспекции, которые примут участие в акции в полном составе, вместе с представителями УК расскажут о том, как правильно пользоваться газом в быту, зачем заключать договор на техническое обслуживание ВКГО, и где можно получить информацию о специализированных организациях, которые это обслуживание осуществляют.

С перечнем УК и адресами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «Деятельность / День открытых дверей в управляющих компаниях».