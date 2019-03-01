РИАМО – 1 мар. PNK Group получила разрешение на строительство распределительного центра «Северная звезда» компании «Леруа Мерлен» в Дмитровском городском округе, ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
Ранее российскому девелоперу промышленных объектов PNK Group было выдано разрешение на строительство распределительного центра «Леруа Мерлен».
В сентябре 2018 года состоялось заложение капсулы в основание здания. В церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, генеральный директор ООО «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти и управляющий директор PNK Group Евгений Скаридов.
«Автоматизированный складской комплекс «Северная звезда» станет крупнейшим логистическим объектом ритейлера в России», – уточняется в материале.
Он будет снабжать все магазины «Леруа Мерлен» на территории России и Казахстана.
«Ввод в эксплуатацию нового распределительного центра запланирован на начало 2020 года. Исходя из проектной документации, это будет современный автоматизированный центр на 700 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
В компании «Леруа Мерлен» отмечают удобство расположения объекта: «Северная звезда» откроется на федеральной трассе А107, в 20 километрах от международного аэропорта «Шереметьево».
«Мы уже приступили к возведению распределительного центра «Леруа Мерлен». Благодаря применению передовых технологий мы выдержим все заявленные сроки», – заверил Скаридов.
Он также пояснил, что все возводимые PNK Group объекты соответствуют высоким мировым стандартам.
«В частности, международным стандартам страхования имущества FM Global. Нам, нашим партнерам и клиентам это важно», – подытожил Скаридов.
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