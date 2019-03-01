РИАМО – 1 мар. PNK Group получила разрешение на строительство распределительного центра «Северная звезда» компании «Леруа Мерлен» в Дмитровском городском округе, ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Ранее российскому девелоперу промышленных объектов PNK Group было выдано разрешение на строительство распределительного центра «Леруа Мерлен».

«Распределительный центр площадью порядка 140 тысяч квадратных метров для международного ритейлера «Леруа Мерлен» будет построен в деревне Зараменье Дмитровского городского округа», – отмечается в сообщении.

В сентябре 2018 года состоялось заложение капсулы в основание здания. В церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, генеральный директор ООО «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти и управляющий директор PNK Group Евгений Скаридов.

«Автоматизированный складской комплекс «Северная звезда» станет крупнейшим логистическим объектом ритейлера в России», – уточняется в материале.

Он будет снабжать все магазины «Леруа Мерлен» на территории России и Казахстана.

«Ввод в эксплуатацию нового распределительного центра запланирован на начало 2020 года. Исходя из проектной документации, это будет современный автоматизированный центр на 700 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В компании «Леруа Мерлен» отмечают удобство расположения объекта: «Северная звезда» откроется на федеральной трассе А107, в 20 километрах от международного аэропорта «Шереметьево».

«Мы уже приступили к возведению распределительного центра «Леруа Мерлен». Благодаря применению передовых технологий мы выдержим все заявленные сроки», – заверил Скаридов.

Он также пояснил, что все возводимые PNK Group объекты соответствуют высоким мировым стандартам.

«В частности, международным стандартам страхования имущества FM Global. Нам, нашим партнерам и клиентам это важно», – подытожил Скаридов.