РИАМО – 1 мар. Московские производители отметили рост спроса на мясо индейки, среднегодовой прирост производства индейки в РФ за 10 лет составил 25%, это самый высокий показатель в мире, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Специалисты аналитического центра группы «Черкизово» посчитали, что сегодня россиянин съедает в год около 2 килограммов индейки.

«Еще 15 лет назад объем потребления мяса индейки в России составлял менее 100 граммов на человека в год. Уровень потребления в странах ЕС – 4-6 килограммов на человека в год, в США – 7 килограммов индейки на человека. Рекордсменом потребления сегодня является Израиль – 13 килограммов индейки на человека в год», – отмечается в сообщении.

Как считают эксперты, рынок мяса индейки в России имеет большие перспективы.

«В 2018 году его объем увеличился на 12% и составил почти 260 тысяч тонн мяса, по итогам 2019 года этот показатель может достичь 300 тысяч тонн», – подчеркивают специалисты.

В настоящее время в Москве работают 15 крупных и средних предприятий в сфере мясоперерабатывающей промышленности.

«В 2018 году в Москве произведено 343 тысячи тонн колбасных изделий (15,1% от объемов по РФ), в том числе колбасные копченые – 109623 тонн, и 88,9 тысяч тонн мясных полуфабрикатов (2,9% от объемов по РФ)», – перечисляется в материале.

Директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова уточняет, что российский рынок индейки имеет большой потенциал роста.

«Потребители «распробовали» этот вид мяса, кроме того, большое влияние оказывает тренд здорового и правильного питания. Индейка – диетический продукт с гораздо более низким содержанием жира, чем другие виды мяса, и высоким содержанием витаминов и минералов. Росту спроса на индейку способствует и широкая аудитория потребителей продукта – от детей до спортсменов», – резюмировала она.