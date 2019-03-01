РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов провел встречу с руководителями учреждений спорта подмосковного Подольска, он поблагодарил тренеров за их работу и отметил, что спорт сейчас является национальной политикой страны, сообщается на сайте администрации горокруга.

Встреча прошла в пресс-центре стадиона «Труд» в пятницу в рамках региональной недели приема граждан депутатами Госдумы РФ от партии «Единая Россия». Основной темой было обсуждение послания президента РФ Федеральному собранию и обращения губернатора Московской области к жителям. В мероприятии приняли участие первый замглавы администрации Виктор Чуб и замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

«Спорт, здоровый образ жизни – это сегодня национальная политика. Она связана со многими важными показателями, среди которых и продолжительность жизни, и имидж страны, и патриотизм. Я помню своего первого тренера, помню человека, который помогал нам, мальчишкам, делать первые шаги на льду в дворовой хоккейной коробке. Такие люди и тогда, и сейчас заслуживают большой благодарности, потому что они умеют организовать ребят, вовлечь их в спорт и подарить стране достойных спортсменов», – сказал Фетисов.

В ходе встречи директор МУ СШОР «Витязь» Сергей Левашев попросил для школы олимпийского резерва собственную базу подготовки хоккеистов. Также прозвучала необходимость реконструкции хоккейной площадки СК «Дубрава» в поселке Дубровицы, ремонта сооружений на территории ФСК «Заречье» в Климовске, лицензировании медицинских кабинетов в учреждениях и многом другом.

Директор спортивной школы «Пахра» Борис Вайнштейн рассказал об идее создания музея спортивной славы Подольска. Фетисов все вопросы и письменные обращения принял к рассмотрению.

В Подольске за пять лет были построены физкультурно-оздоровительные комплексы на территории ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск, в поселке МИС, в Подольске на улице Орджоникидзе, а также зал спортивной гимнастики «Лидер» в поселке Железнодорожный.

С 2015 по 2018 годы в городском округе отремонтировано 12 школьных стадионов и три спортплощадки. Открыт скейтпарк в парке «Дубрава» по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».

Подольск – лидер по внедрению спортивного комплекса ГТО, занимал первые места в региональном зимнем и летнем кубке 2018 года, а также второе место в зимнем кубке 2019 года. Всего в городском округе регулярно спортом занимаются почти 120 тысяч человек.