РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил с 80-летним юбилеем председателя совета ветеранов горокруга Юрия Орехова и вручил ему знак отличия, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 30 лет вы отдали авиации, почти 20 лет возглавляете совет ветеранов нашего округа. Я безмерно благодарен вам за ту работу, которую вы проводите с ветеранами, с нашей молодежью. От всей души поздравляю с юбилеем! Здоровья вам, долголетия, жизненных сил! Благодаря таким, как вы, наша молодежь знает историю своей страны, помнит о подвигах своих героев! Мы гордимся, что живем с вами на одной люберецкой земле. С Праздником!» – сказал Ружицкий.

Он отметил, что Орехов имеет огромное количество наград. В пятницу Ружицкий вручил ему знак отличия городского округа Люберцы «Благодарю».

Юбиляра также поздравил депутат Московской областной думы Игорь Коханый, председатель окружного совета депутатов Сергей Антонов.

Юрий Александрович Орехов родился 27 февраля 1939 года в Вязьме. В 1959 году поступил в Минское артиллерийское училище. Окончил с отличием и получил специальность техника телевидения. В 1962 году попал в авиацию, прослужил в ней до 1994 года. Совет ветеранов городского округа Люберцы Юрий Орехов возглавляет с 2001 года.