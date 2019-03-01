РИАМО – 1 мар. В Солнечногорске полным ходом идет подготовка к Масленице, так, с 4 марта на Советской площади начнет свою работу ярмарка, на которой посетители смогут приобрести фермерские продукты и сувениры для близких, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В этом году мы подготовили масштабную праздничную программу. На Масленицу для гостей приготовили множество приятных сюрпризов – выступление популярных звезд российской эстрады и наших местных творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы и розыгрыши призов», – сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

С 4 по 10 марта Московская область будет отмечать Широкую Масленицу. В музеях и усадьбах Подмосковья праздничные забавы начались уже с 1 марта. Помимо традиционных хороводов и сжигания чучела Масленицы в Шахматово, например, устроят катания с горы на лошадях и собаках, в МВК «Новый Иерусалим» покажут спектакли московских театров, а в Мелихове выступит настоящий казачий хор и пройдет концерт классической музыки.

Главные масленичные гуляния развернуться в усадьбе Захарово, где можно будет не только угоститься блинами, но и поучаствовать в традиционных русских забавах – кулачных боях, перетягивании каната и взятии снежного городка. Хозяином праздника станет боярин Одинец, который и будет приглашать гостей на праздничную ярмарку, где можно приобрести павловопосадские платки, тульские самовары, питерское литье, сибирский иван-чай.

Также с 4 по 10 марта в регионе проведут самые масштабные масленичные ярмарки на 16 площадках. Наиболее красочные мероприятия организованы в городских округах Власиха, Коломенский, Королев, Люберцы, Можайский, Мытищи, Солнечногорск, Фрязино, Электросталь, Одинцовский, Щелково и в Волоколамском и Сергиево-Посадском районах.