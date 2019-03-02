РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 мар. Жителям подмосковных Люберец в субботу разъяснят, как формируются тарифы на раздельный вывоз мусора.

Глава городского округа Владимир Ружицкий отметил, что в связи с запросом населения разъяснить новый порядок формирования стоимости вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил областному министерству ЖКХ совместно с муниципалитетами во взаимодействии с региональными операторами провести в субботу в каждом муниципалитете Единый день разъяснения жителям порядка формирования тарифов за вывоз ТКО.

День разъяснения по тарифам стартует в 11:00. Разъяснять порядок формирования тарифов будут по следующим адресам: городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 230. Поселок Малаховка, КДЦ «Союз». Рабочий поселок Томилино, улица Пушкина, дом №9. Поселок Октябрьский, улица Комсомольская, дом №5.

В течение всего дня эксперты помогут жителям получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», а также на многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО.

Разъяснительные лекции будут проводить ответственные эксперты из регионального министерства ЖКХ, МосОблЕИРЦ, представители регионального оператора.