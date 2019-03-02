РИАМО - 2 мар. В подмосковном Дзержинском в субботу пройдет прием граждан по вопросам раздельного сбора отходов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Второго марта состоится прием граждан по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Московской области. Прием проводится сотрудниками министерства жилищно-коммунального хозяйства совместно с представителями МособлЕИРЦ и Каширского регионального оператора», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Дзержинский, улица Ленина, дом №9. Начало в 10:00.