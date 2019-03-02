РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. УК подмосковного Красногорска в субботу присоединятся к областной акции «День открытых дверей в управляющих компаниях», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Основной тематикой Дня открытых дверей станет обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«В Красногорске 2 марта пройдет ставшая уже традиционной в Московской области акция «День открытых дверей в управляющих компаниях». Список УК, подтвердивших свое участие, опубликован на официальном сайте Госжилинспекции Московской области», – говорится в сообщении.

Уточняется, что о своем желании присоединиться к акции сообщили красногорские УК: ООО УК «АВГУСТ ЖКХ», ООО «Путилково Сервис», ООО «Сервис Дом», ООО УК «Парковые Аллеи», ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый», ООО УК НКС, ООО УК «Чкаловская».