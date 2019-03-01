РИАМО – 1 мар. Полицейские Центрального округа столицы задержали пенсионерку, подозреваемую в незаконном хранении оружия, в ее квартире были найдены боевые патроны и пистолет системы «Браунинг», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 67-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Верхней Сыромятнической улице задержали подозреваемую – 67-летнюю москвичку. Как было установлено, женщина незаконно приобрела и хранила в квартире по вышеуказанному адресу предметы, похожие на пистолет и патроны, которые были изъяты», – отмечается в сообщении.

Согласно исследованию, изъятое является пистолетом системы «Браунинг» и восемью патронами калибра 6,35 миллиметра.Оружие и боеприпасы исправны и пригодны для производства выстрелов.

Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.