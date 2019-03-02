РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 мар. Молодые поэты смогут прочесть свои произведения на поэтическом вечере в подмосковном Подольске в субботу.

В Подольске в субботу творческое объединение «Мастерская слов» проведет поэтический вечер с участием молодых поэтов и мастеров художественного слова городского округа. Принять участие смогут все желающие.

По словам одного из организаторов мероприятия, для выступления приветствуются как авторские номера, так и чтение отечественных произведений. При этом в ходе мероприятия будут определены три лучших участника, которые получат ценные призы.

Проходить поэтический вечер будет в целях формирования в молодежной среде интереса к авторскому творчеству и поэзии, а также помощи в творческой самореализации молодых творческих жителей округа.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Мраморная, дом №2А (в хобби-центре «Место»).