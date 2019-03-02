РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 мар. Представители администрации Красногорска и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ответят на вопросы жителей горокруга на Едином дне приема граждан в субботу.

В субботу в администрации городского округа Красногорск и территориальных управлениях Нахабино, Ильинское и Отрадненское пройдет Единый день приема граждан по вопросам вывоза твердых бытовых отходов и раздельного сбора мусора. В нем примут участие представители министерства ЖКХ Московской области, администрации городского округа, регионального оператора по вывозу ТКО, управляющих организаций и МосОблЕИРЦ.

По словам первого заместителя главы администрации горокруга по ЖКХ Валерия Абраменкова, особое внимание будет уделено вопросам расчета тарифов и вывозу мусора с территории индивидуального жилищного строительства.

Приемы пройдут в актовом зале администрации городского округа Красногорск по адресу: улица Ленина, дом №4; в актовом зале теруправления Ильинское, улица Ленина, дом №1; в актовом зале теруправления Нахабино, улица Советская, дом №22, в центре культуры и досуга теруправления Отрадненское, Путилковское шоссе, дом №4, корпус 1. Время проведения приемов – с 10:00 до 14:00.

По вопросам раздельного сбора и вывоза отходов также можно обращаться по телефону единой горячей линии: 8(495)123-36-46 или к уполномоченной организации на обработку ТКО в городском круге Красногорск (ООО «Рузский региональный оператор»): 8(499)110-27-53, info@ruzskyro.ru, www.ruzskyro.ru. Кроме того, жители могут обращаться в свои управляющие компании.