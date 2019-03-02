РИАМО – 2 мар. Более 60 управляющих компании Балашихи примут участие в Дне открытых дверей в субботу, представители УК расскажут жителям, как правильно пользоваться газом в быту.

Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проходит с марта 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Татьяна Калашникова отметила, что областная акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» будет посвящена безопасной эксплуатации газового оборудования.

Ожидается, что в Дне открытых дверей примут участие более 60 управляющих компаний Балашихи. Представители управляющих организаций и Государственной жилищной инспекции Московской области расскажут жителям, как правильно пользоваться газом в быту, почему необходимо заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования.

Полный список зарегистрировавшихся УК опубликован на официальном сайте Госжилинспекции Подмосковья.