РИАМО – 1 мар. Показатели по ипотеке и договорам долевого участия (ДДУ)в Московской области за январь сократились на 36% по сравнению с концом 2018 года, всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировали свыше 15,5 тысяч записей, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Подмосковью.

В январе 2019 года внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 15515 записей об ипотеке.

«Это на 36% меньше, чем в декабре 2018 года, когда в ЕГРН было внесено 24302 записи об ипотеке, и на 21,5% меньше, чем в январе 2018 года, когда было внесено 19764 записи», – отмечается в сообщении.

Количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в Московской области в январе, составляет 5588.

«Это на 29,9% меньше, чем в декабре 2018 года (7967 договоров) и на 22,6% меньше, чем в январе 2018 года, когда было зарегистрировано 7220 договоров», – подчеркивается в пресс-релизе.

Всего за январь зарегистрировано 37256 прав на жилые помещения в Московской области.

«Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года – 34925. В тоже время общее количество зарегистрированных прав на земельные участки уменьшилось на 22% по сравнению с январем 2018 года», – добавляется в материале.

По итогам прошедшего месяца зарегистрировано 19422 права, тогда как в январе 2018 года зарегистрировано 24980 прав.