РИАМО - 1 мар. В столичной школе №1253 один из учеников распылил перцовый баллончик, в результате чего в учебном заведении проводилась эвакуация, сообщила РИАМО в пятницу директор школы Наталья Акулова.

«Школа провела все необходимые мероприятия для того, чтобы обезопасить детей от негативного воздействия. Был действительно распылен одним из учеников перцовый баллончик», - сказала Акулова.

Она отметила, что пострадавших нет, однако администрация школы вызывала скорую помощь, чтобы оказать медицинскую помощь детям, которые могли бы пострадать.

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