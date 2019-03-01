РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 мар. Дома в жилом комплексе «Малина», расположенном рядом с поселком Нахабино подмосковного Красногорска, планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Ход работ по прокладке газопровода к ЖК «Малина» проверила рабочая группа в составе начальника управления градостроительной деятельности администрации горокруга Красногорск Марины Киян, представителей застройщика ООО «Гранель строй» и участников долевого строительства ЖК «Малина».

«По словам представителя ГК «Гранель» Валерия Путиловского, завершение работ по строительству газопровода и получение разрешений на ввод в эксплуатацию домов планируется во 2 квартале 2019 года», – говорится в сообщении.

Для обеспечения ЖК «Малина» газом рабочим предстоит проложить связку между газопроводами в деревнях Козино и Брехово. Протяженность новых коммуникаций составит 5 километров.

«В настоящее время мы вместе с подрядчиками решаем вопрос по увеличению количества людей и техники, чтобы успеть завершить работы в намеченные сроки», – отметил Путиловский.

Добавляется, что ввода в эксплуатацию ЖК «Малина» ждут более 400 семей.