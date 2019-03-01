РИАМО - 1 мар. В рамках программы «Московское долголетие пенсионеры смогут заниматься лечебной гимнастикой в поликлиниках города, данные занятия рекомендуются индивидуально, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил городскую поликлинику №180 в Митине, где ознакомился с проведением занятий лечебной гимнастикой – новым направлением программы «Московское долголетие».

«Один из новых проектов «Тренировки долголетия» – лечебная гимнастика в поликлиниках для пенсионеров, которым она рекомендована по медицинским показаниям. С ноября прошлого года в поликлинике №180 проходил пилотный проект. Он оказался успешным. Поручаю распространить этот опыт на все взрослые поликлиники, которые имеют условия для проведения занятий лечебной физкультурой», – сказал Собянин.

Проект медицинской реабилитации «Тренировки долголетия» разработан специалистами Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины столичного департамента здравоохранения.

Занятия лечебной гимнастикой рекомендуются индивидуально пожилым москвичам, которые имеют медицинские показания к физической активности с учетом перенесенных заболеваний и состояния здоровья.

«Получить направление на «Тренировки долголетия» можно у врача-терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Занятия будут проводить квалифицированные медицинские специалисты», – поясняется в материале.

С ноября 2018 года занятия проходили в пилотном режиме в поликлинике №180. С марта 2019 года группы лечебной гимнастики открываются в 41 московской поликлинике, где имеются сертифицированные специалисты и оборудованные залы для проведения занятий. Для занятий будет использовано 67 залов.

Всего организовано 295 групп, в которых смогут заниматься свыше 4,4 тысяч пенсионеров. В каждой группе – не более 15 человек. Инструкторы ЛФК будут заполнять на каждого участника «Врачебно-контрольную карту физкультурника и спортсмена», фиксируя переносимость занятий и их влияние на состояние здоровья участника.

Пилотный проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года и за прошедший год вырос в постоянную общегородскую программу. В настоящее время в программе открыто 9097 групп, в которых занимаются или прошли обучение более 208 тысяч жителей города. Наибольшей популярностью у пенсионеров пользуются занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам, а также образовательные программы – компьютерные курсы и английский язык.