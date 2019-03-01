РИАМО - 1 мар. С момента старта в прошлом году программы «Московское долголетие» к ней уже присоединились свыше208 тысяч пожилых жителей города, они занимаются более чем в 9 тысячах группах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Сегодня исполняется ровно год программе «Московское долголетие». За этот год программа состоялась, ее участниками стали более 208 тысяч москвичей старшего поколения. Сейчас мы разрабатываем новые проекты, благодаря которым «Московское долголетие» станет разнообразнее и будет еще лучше отвечать на запросы разных групп пенсионеров», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пилотный проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года и за прошедший год вырос в постоянную общегородскую программу. В настоящее время в программе открыто 9097 групп. Наибольшей популярностью у пенсионеров пользуются занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам, а также образовательные программы – компьютерные курсы и английский язык.

Самый возрастной участник программы – 96-летний ветеран войны Иван Павлович Данилко из Троицка, который посещает образовательную программу «Здорово жить».

«Более 15,8 тысячи пенсионеров не ограничились одним кружком, а прошли обучение одновременно по трем или более направлениям. Своеобразный рекорд установила жительница Восточного Измайлова Елена Ивановна Бестужева – за год она прошла 10 курсов «Московского долголетия», – уточняется в материале.

Многие пожилые люди продолжают общаться и после окончания курса – встречаются, созваниваются, ходят в гости друг к другу. За год появилось уже 13 супружеских пар.

По итогам исследования, проведенного Институтом дополнительного профессионального образования работников социальной сферы среди 1,6 тысячи участников программы более 85% опрошенных полностью удовлетворены качеством оказываемых услуг.

Кроме того, 36% участников опроса отметили, что у них улучшилось настроение и общее самочувствие. Еще у 31% опрошенных расширился круг знакомых, появились новые друзья. А 22% довольны возможностью заниматься хобби.

«В конце текущего года в Центрах социального обслуживания планируется организовать клубы участников «Московского долголетия» для встреч и общения за пределами занятий», – добавляется в сообщении.

Для удобства пенсионеров запись в секции и кружки теперь открыта не только в ЦСО, но и в школах, домах культуры и других учреждениях, где проходят занятия. Количество мест приема заявлений выросло со 132 до 1 067 точек.

Кроме того, департамент труда и социальной защиты совместно с департаментом здравоохранения Москвы разработали классификатор болезней, при которых рекомендованы определенные занятия. Например, кружки по английскому языку и IT способствуют укреплению памяти и профилактике деменции. Занятия по бисероплетению полезны для развития мелкой моторики для восстановления после инсульта. Вокальные упражнения тренируют диафрагму и снимают психологические блоки.

Использование этого классификатора поможет пенсионерам выбрать занятия, которые в наибольшей степени помогут им сохранять здоровье и позитивное отношение к жизни.