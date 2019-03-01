РИАМО – 1 мар. По программе реновации жилищного фонда в Москве сдадут 20 домов до конца 2019 года, сейчас строится 98 домов, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас в городе строится не менее 3 миллионов квадратных метров жилья, а 2023-2024 году ввод жилья увеличится до 5 миллионов квадратных метров в год.

«Говорю об этом с уверенностью прежде всего потому, что в столице запущена программа реновации. Сейчас строится еще 98 домов на 1,3 миллиона квадратных метров, 20 из которых сдадим до конца года и переселим в них еще 5,3 тысячи семей или порядка 15 тысяч жителей Москвы», – сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном в пятницу.

Вся программа реновации – снос 16,5 миллионов «квадратов» – должны завершиться к 2035 году, ее проведут тремя волнами, подчеркнул он.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 жилых дома.