РИАМО – 1 мар. На сегодняшний день в Москве осталось 4,5 тысячи обманутых участников долевого строительства, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«В 2011 году <…> в столице было 15 тысяч обманутых дольщиков. Для 11 тысяч из них мы за эти восемь лет построили дома без привлечения бюджетных средств. Осталось еще 4,5 тысячи дольщиков. Мэр принял решение помочь им уже за бюджетный счет», – сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что по каждому из недостроенных объектов разработана дорожная карта и к 2023 году люди получат свои квартиры.

«Одна из ключевых причин возникновения обманутых дольщиков – непрофессионализм застройщиков: неверная оценка экономики процессов, неумение работать со сложным на данный момент законодательством. Новая система пытается застраховать дольщиков от таких ошибок девелоперов», – резюмировал Хуснуллин.