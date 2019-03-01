РИАМО - 1 мар. На станции «Внуково» Киевского направления МЖД взамен старой островной платформы железнодорожники построят новую, а также возведут пешеходный мост по принципу безбарьерной среды, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Новый надземный пешеходный переход оснастят лифтами и эскалаторами. В перспективе мост заменит существующий настил, что повысит безопасность пассажиров при переходе через железную дорогу», – отмечается в материале.

Со 2 марта на период строительных работ пригородные поезда для посадки и высадки будут останавливаться у временной деревянной платформы, которая специально возведена, чтобы у пассажиров была возможность пользоваться пригородным железнодорожным сообщением.

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Киевского направления МЖД, предусматривающей строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва – Апрелевка.

Дополнительные пути позволят увеличить количество пригородных поездов, а новые станции сделают доступнее прилегающие к железной дороге районы, образуют пересадки на другие виды транспорта. Все это позволит повысить транспортную доступность новой Москвы и укрепить транспортные связи Московской агломерации в целом.

Параллельно ведутся работы по строительству трех новых остановочных пунктов: «Минская», «Аминьевская» и «Санино». Планируется, что платформа Минская создаст ТПУ с одноименной станцией метро, а «Аминьевская» – со строящейся станцией метро «Аминьевское шоссе». Это позволит разгрузить Киевский вокзал и станцию метро «Киевская». Платформа «Санино» расположится в пределах новой Москвы между Кокошкино и Крекшино.