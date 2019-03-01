РИАМО - 1 мар. Перед началом масленичных гуляний в Московской области специалисты Госадмтехнадзора проверили более 330 мест для проведения праздника, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Масленичная неделя в Подмосковье пройдет с 4 по 10 марта, а главные веселые мероприятия древнего русского праздника состоятся в выходные 9 и 10 марта. Перед началом основных масленичных гуляний административно-технические инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора проверили свыше 330 территорий, на которых планируется провести праздничные мероприятия», – отмечается в сообщении.

Практически во всех муниципальных образованиях региона под гуляния выделены центральные площади городов и поселков, парки и скверы. Всего, согласно информации, полученной от местных органов власти, массовое прощание с зимой состоится на 400 открытых площадках.

Сотрудники ведомства проверили качество зимней уборки территорий, отсутствие снега и сосулек на кровлях нежилых зданий в местах гуляний, состояние объектов освещения, ограждений, малых архитектурных форм, а также нестационарных торговых объектов. Госадмтехнадзор будет держать на контроле состояние увеселительных мест в течение всей недели.

С 4 по 10 марта Московская область будет отмечать Широкую Масленицу. В музеях и усадьбах Подмосковья праздничные забавы начались уже с 1 марта. Помимо традиционных хороводов и сжигания чучела Масленицы в Шахматово, например, устроят катания с горы на лошадях и собаках, в МВК «Новый Иерусалим» покажут спектакли московских театров, а в Мелихове выступит настоящий казачий хор и пройдет концерт классической музыки.

Главные масленичные гуляния развернуться в усадьбе Захарово, где можно будет не только угоститься блинами, но и поучаствовать в традиционных русских забавах – кулачных боях, перетягивании каната и взятии снежного городка. Хозяином праздника станет боярин Одинец, который и будет приглашать гостей на праздничную ярмарку, где можно приобрести павловопосадские платки, тульские самовары, питерское литье, сибирский иван-чай.

Также с 4 по 10 марта в регионе проведут самые масштабные масленичные ярмарки на 16 площадках. Наиболее красочные мероприятия организованы в городских округах Власиха, Коломенский, Королев, Люберцы, Можайский, Мытищи, Солнечногорск, Фрязино, Электросталь, Одинцовский, Щелково и в Волоколамском и Сергиево-Посадском районах.