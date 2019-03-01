РИАМО - 1 мар. Главгосстройнадзор приступил к проверке строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Ступине на улице Горького, строительные работы планируют завершить в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы зафиксировали нарушения в части ведения исполнительной и производственной документации. Застройщик заверил надзорный орган, что до конца проверки все недочеты будут устранены.

«Все квартиры новостройки предусмотрены под переселение граждан из ветхого аварийного жилья. В настоящее время на объекте ведутся работы по армированию цокольного этажа», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту общая площадь девятиэтажного жилого дома составляет 10,4 тысячи квадратных метра. Дом рассчитан на 189 квартир, площадь которых – 7754 квадратных метров.

На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Планируемый срок завершения работ – четвертый квартал 2019 года.