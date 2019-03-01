РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. В подмосковных Люберцах в автобусе №1232К в пятницу во время движения из передней двери выпало стекло, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель компании «Ранд-Транс» Иван Уланов.

Инцидент произошел по пути следования из Люберец в Москву на Косинском шоссе.

«Из двери автобуса №1232К выпало стекло. Водитель доехал до конечной, до «Выхино» (станции метро – ред.), высадил пассажиров и сразу же поехал на базу», – сказал Уланов.

Он добавил, что на рейс вывели другой автобус. В данном автобусе стекло оперативно заменили.