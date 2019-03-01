РИАМО - 1 мар. С сегодняшнего дня вступил в силу новый порядок строительства и реконструкции частных и садовых домов, в Подмосковье с 2016 по 2018 год по «дачной амнистии» было зарегистрировано порядка 400 тысяч построек, сообщил РИАМО председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособолдумы Никита Чаплин.

«С этой пятницы заканчивается «дачная амнистия», а это значит, что изменится порядок строительства и реконструкции частных и садовых домов. До этого дня владельцы земельных участков в садовых и дачных товариществах могли зарегистрировать право собственности уже на готовый дом: достаточно было написать заявление в Росреестр, приложив материалы кадастрового инженера. Теперь оформление будет проходить в два этапа», – сказал Чаплин.

По его словам, нужно получить от администрации согласие до начала строительства и уведомление о соответствии нормам – по окончании строительства.

«Минус в этой ситуации один – обращаться придется два раза. Из плюсов – не придется нести документы в Росреестр, администрация это сделает за вас», – пояснил Чаплин.

Он также отметил, что с 2016 по 2018 год в Подмосковье по «дачной амнистии» было зарегистрировано порядка 400 тысяч построек.