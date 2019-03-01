РИАМО - 1 мар. На столичных дорогах вечером в пятницу образовались пробки, общая загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент наблюдаются затруднения на севере, северо-западе, западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД. Сильно загружены Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо практически по всей длине. На некоторых участках данных магистралей скорость движения автомобилей снизилась до 3-5 километров в час.

В центре столицы традиционно затруднения отмечаются на Кремлевской, Москворецкой Софийской, Раушской набережных, Бульварном Кольце, Большой Якиманке, Житной, Валовой, Неглинной и других улицах. На набережных машины едут со скоростью 2-10 километров в час

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация сильно улучшится и будет оцениваться в три балла из десяти.